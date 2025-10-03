به گزارش خبرگزاری کردپرس، عمر الوائلی با اشاره به روابط عمیق و برادرانه ایران و عراق، تأکید کرد: پیوندهای دو کشور فراتر از روابط سیاسی و اقتصادی معمول و بر پایه برادری و دوستی عمیق استوار شده است.

وی با بیان این که از سال ۲۰۱۵ میلادی موضوع توسعه گذرگاه‌های مرزی در دست پیگیری بوده است، تاکید کرد: پس از سال‌ها کوشش، امروز شاهد توسعه پروژه‌های زیربنایی و آغاز فصل جدیدی در همکاری‌های مرزی میان دو کشور هستیم.

رئیس گذرگاه‌های مرزی عراق با قدردانی از حمایت‌های دولت مرکزی و نخست‌وزیر عراق در ایجاد بازارچه‌های مرزی جدید، بیان کرد: افتتاح پایانه‌های مرزی نقطه آغازی مهم برای توسعه مناسبات و پیوندهای دوجانبه مختلف از جمله تسهیل تردد مسافران و زائران است.

الوائلی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک، افزود: برای تحقق کامل این اهداف، نیازمند همکاری‌های اجرایی نزدیک‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر میان استاندارهای مرزی و دستگاه‌های ذیربط دو کشور هستیم.

وی با تجلیل از پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی به ویژه جنگ ۱۲ روزه ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها بتواند الگویی برای دیگر کشورهای منطقه باشد.