مسعود بارزانی و استاندار آذربایجان غربی دیدار کردند/ تاکید بر تقویت روابط دوجانبه

به گزارش کرد پرس، رحمانی، سلام و درود مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران را به بارزانی ابلاغ کرد.

وی از دولت اقلیم کردستان بابت تسهیلات گسترده به زائران اربعین که از گذرگاه مرزی حاجی عمران وارد عراق می‌شوند، تقدیر و تشکر کرد.

بارزانی و استاندار آذربایجان غربی بر روابط تاریخی و دوستی مستحکم میان اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران و تقویت روابط اقتصادی و فعالسازی تجارت میان دو طرف تاکید کردند.

پیش از این و در روز گذشته نیز استانداران آذربایجان‌غربی و اربیل در نشستی مشترک، درباره اربعین و گسترش همکاری‌های مرزی، فرهنگی و اقتصادی رایزنی کردند.