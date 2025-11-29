۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶

در واکنش به درگیری‌ خونین اربیل؛

جنبش نسل نو: دولت به جای حل مشکلات، به سوی جوانان لاجان شلیک می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- فراکسیون نسل نو در بیانیه‌ای تند اعلام کرد دولت رو به پایان اقلیم به‌جای رسیدگی به مشکلات مردم، بار دیگر با گلوله به استقبال معترضان رفته است.

به گزارش کردپرس، فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به شلیک نیروهای مسلح به سوی معترضان روستای لاجان از توابع استان اربیل واکنش نشان داد و این رویداد را «چندباره شدن چرخه سرکوب» و «شلیک فیشک و گلوله بر سر مردمی که تنها خواهان حقوق قانونی‌شان هستند» توصیف کرد.

در بیانیه این فراکسیون آمده است: «امروز در حادثه‌ای تأسف‌بار، نیروهای مسلح با شلیک مستقیم پاسخ اعتراضات مدنی گروهی از جوانان و ساکنان روستای لاجان را دادند. متأسفانه تا لحظه انتشار این بیانیه، یک جوان به شهادت رسیده و چندین جوان دیگر زخمی شده‌اند.»

نسل نو تأکید کرده است که تکرار چنین رویدادهایی و پاسخ دادن به خواسته‌های قانونی مردم با گلوله، نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت رو به پایان اقلیم نه اراده دارد و نه برنامه‌ای برای حل مشکلات مردم، به‌ویژه بیکاری گسترده در میان جوانان، و تنها با ابزار سرکوب با آنها مواجه می‌شود.

این فراکسیون ضمن حمایت از هرگونه اعتراض مدنی و بدون خشونت، خواستار آن شد که عاملان تیراندازی، «از هر نیرویی که باشند»، فوراً مورد پیگرد قرار بگیرند و مجازات شوند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «از هر دو حزب حاکم می‌خواهیم دست از پاسخ دادن به معترضان با خشونت بردارند و به‌جای آن شرایط کار، عدالت و پاسخگویی را برای جوانان و مردم فراهم کنند.»
 

