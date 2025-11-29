به گزارش کردپرس، فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به شلیک نیروهای مسلح به سوی معترضان روستای لاجان از توابع استان اربیل واکنش نشان داد و این رویداد را «چندباره شدن چرخه سرکوب» و «شلیک فیشک و گلوله بر سر مردمی که تنها خواهان حقوق قانونی‌شان هستند» توصیف کرد.

در بیانیه این فراکسیون آمده است: «امروز در حادثه‌ای تأسف‌بار، نیروهای مسلح با شلیک مستقیم پاسخ اعتراضات مدنی گروهی از جوانان و ساکنان روستای لاجان را دادند. متأسفانه تا لحظه انتشار این بیانیه، یک جوان به شهادت رسیده و چندین جوان دیگر زخمی شده‌اند.»

نسل نو تأکید کرده است که تکرار چنین رویدادهایی و پاسخ دادن به خواسته‌های قانونی مردم با گلوله، نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت رو به پایان اقلیم نه اراده دارد و نه برنامه‌ای برای حل مشکلات مردم، به‌ویژه بیکاری گسترده در میان جوانان، و تنها با ابزار سرکوب با آنها مواجه می‌شود.

این فراکسیون ضمن حمایت از هرگونه اعتراض مدنی و بدون خشونت، خواستار آن شد که عاملان تیراندازی، «از هر نیرویی که باشند»، فوراً مورد پیگرد قرار بگیرند و مجازات شوند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «از هر دو حزب حاکم می‌خواهیم دست از پاسخ دادن به معترضان با خشونت بردارند و به‌جای آن شرایط کار، عدالت و پاسخگویی را برای جوانان و مردم فراهم کنند.»

