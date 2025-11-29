ماجرای درگیری روستای لاجان چگونه آغاز شد؟

کردپرس - چند روز پیش مردم روستا مقابل شرکت تجمع کردند، هرکیها میگویند نماینده شرکت به معترضان گفته است: «قسم به قبر ملا مصطفی به شما کاری داده نمیشود.»
در همین تجمع، جوانی به نام شکور که از عشیره هرکی است، در مصاحبه با چند رسانه پاسخ نماینده شرکت را داده و گفته بود: «قسم به قبر مَحی که پدر جوهر آغا است، باید ما را استخدام کنید؛ اگر به ما کار ندهید اجازه نمیدهیم کسی اینجا کار کند.»
پس از این سخنان، یک نیروی ویژه با چهار خودرو نظامی شکور را بازداشت میکند. مردم روستا دوباره مقابل شرکت تجمع کرده و خواستار آزادی او میشوند، اما نیروی ویژه اعلام میکند باید منتظر دستور فرماندهانشان بمانند.
در این لحظه، فردی نظامی از همان نیروها با اسلحه به جمع معترضان نزدیک میشود. معترضان میگویند برای جلوگیری از تنش، از نیروها خواستند وی را از محل دور کنند، اما به گفته هرکیها، این فرد از محل دور نشده و سپس برای پراکنده کردن تجمع اقدام به تیراندازی کرده است.
بر اثر این تیراندازی، یک نفر کشته شده؛ به گفته هرکیها، فرد جانباخته یکی از اعضای عشیره آنها نبوده بلکه رانندهای بوده که در محل حضور داشته است.
پس از این حادثه، دامنه اعتراضات گستردهتر شد و از دو طرف تیراندازی صورت گرفته است. تا این لحظه، گزارشهایی از کشتهشدن دو نفر و زخمی شدن بیش از ۱۳ نفر منتشر شده است.
برخی منابع نیز میگویند شمار کشتهها بیش از چهار نفر است، اما این موضوع هنوز تأیید نشده است.
این روایت هرکیها از ماجرای درگیری در روستای لاجان است.
— بهنقل از روزنامهنگار: هنر احمد
نظر شما