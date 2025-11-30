اعلام آمادگی مقاومت عراق برای مشارکت در تحقیق درباره حمله به میدان کورمور

به گزارش کردپرس، مقاومت عراق برای مشارکت در تحقیق در خصوص حملات مکرر به ویژه به زیرساختها و منابع ملی عراق اعلام آمادگی و تاکید کرد هدف قرار دادن هیچ موضع غیرنظامی در دستور کارش قرار ندارد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، ستاد هماهنگی مقاومت عراق در بیانیهای که درباره حمله به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه منتشر شد اعلام کرد، در پشت اتهام رسانههای زرد علیه گروههای مقاومت عراقی، طرفهای پلیدی قرار دارند که به دنبال برهم زدن اوضاع و سرپوش گذاشتن بر مناقشه منطقهای هستند.
این بیانیه میافزاید، حمله به هیچ موضع غیرنظامی در دستور کار مقاومت عراق نیست و سلاح مقاومت همواره اشغالگران را نشانه میرود.
در این بیانیه تاکید شده است، مقاومت عراق آماده برای مشارکت در تحقیقات درباره حملات مکرر به ویژه به زیرساختها و منابع ملی عراق است و پیشتر نیز آمادگی خود را برای آن که بخشی از سامانه پدافند هوایی و تامین امنیت آسمان عراق به منظور تحقق کامل حاکمیت ملی باشد، اعلام کرده است.
