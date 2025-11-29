به گزارش کردپرس، نمایندگی سازمان ملل در عراق با شدت حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد و اعلام کرد: «این اقدامات تنها به زیرساختهای اقتصادی آسیب نمیزند، بلکه پیامی تهدیدآمیز علیه نظام فدرالی کشور است.»
سازمان ملل در بیانیهای تأکید کرد که حمله به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه، علاوه بر آسیب رساندن به زیرساختهای اقتصادی اقلیم کردستان و سراسر عراق، «پیامی نگرانکننده است که مستقیماً علیه نظام فدرالی عراق هدایت شده.»
نمایندگی سازمان ملل یادآور شد که هدف قرار دادن زیرساختهای مدنی غیرقابل قبول است و از نهادهای ذیربط خواست برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات مخربی، تدابیر مناسب اتخاذ کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه، سازمان ملل از تشکیل یک کمیته مشترک تحقیقاتی میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان استقبال کرد؛ کمیتهای که هدف آن شناسایی عاملان حمله و تحویل آنان به دستگاه قضایی برای پاسخگویی قانونی است.
