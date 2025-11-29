اتحادیه میهنی کردستان: عاملان حمله به کورمور شناسایی شدند

به گزارش کردپرس، رسانه رسمی اتحادیه میهنی کردستان با استناد به یک منبع بلندپایه امنیتی اعلام کرد که پس از انجام تحقیقات درباره حمله به میدان گازی کورمور، نتایج دقیقی بهدست آمده است.
بر پایه این گزارش، حمله از طریق موشک و پهپاد انجام شده و محل شلیک و منشأ عملیات نیز شناسایی شده است. پهپادی که در این حمله بهکار رفته، در نزدیکی میدان گازی کورمور پیدا شده و تحقیقات درباره نوع موشکی که به سمت این میدان شلیک شده، همچنان ادامه دارد. بنا بر اطلاعات بهدستآمده، پهپاد مورد استفاده از نوع «میعراج ۵۳۲» بوده است.
این منبع امنیتی تأکید کرده است که بر اساس اسناد معتبر، عاملان حمله یک گروه شبهنظامی بودهاند و محل استقرار و هویت آنها آشکار شده است. به گفته او، این گروه حمله تروریستی خود را از دو مسیر — پهپاد و موشک — اجرا کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که هنوز مشخص نیست مخزن هدف قرارگرفته با موشک مورد حمله قرار گرفته یا پهپاد، زیرا بهدلیل تجمع گاز در مخزن، روند بازرسی و بررسیهای فنی همچنان ادامه دارد.
