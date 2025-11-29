سرخط خبرهای۸آذرخبرگزاری کردپرس

آیا آمریکا بالاخره به اقلیم کردستان سیستم دفاع موشکی می‌دهد؟

حمله پهپادی اخیر به میدان گازی کورمور که ۸۰ درصد برق اقلیم کردستان را قطع کرد، دوباره خلأ شدید پدافند هوایی در این منطقه را برجسته ساخت. مقامات اقلیم، از جمله مسرور بارزانی، بارها خواستار دریافت سامانه‌های پدافندی از آمریکا شده‌اند، اما واشنگتن تا کنون تنها وعده‌های مبهمی داده و هیچ‌گاه سامانه‌های دفاعی دائمی را مستقر نکرده است. اکنون در حالی که اقلیم در آستانه دستیابی به برق پایدار و مقرون‌به‌صرفه است، حمله اخیر تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های انرژی منطقه ایجاد کرده و سوال اصلی این است که آیا آمریکا نهایتاً سامانه‌های پدافندی را در اختیار اقلیم قرار خواهد داد تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند.

گولر: ادامه روند صلح در ترکیه مشروط به انحلال SDF و خلع سلاح کردهای سوریه است

یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در سخنرانی خود در مجلس با تأکید بر پروژه «ترکیه بدون تروریسم»، خروج کامل نیروهای PKK از ترکیه و انحلال این سازمان را گامی مهم برای تثبیت روند صلح دانست. او اعلام کرد که برای موفقیت این فرآیند، همه گروه‌های مرتبط با PKK، به‌ویژه نیروهای کرد سوریه، باید فعالیت‌های نظامی خود را متوقف و سلاح‌هایشان را تحویل دهند. گولر همچنین اشاره کرد که ترکیه با سوریه، عراق و اقلیم کردستان در مبارزه با تروریسم همکاری نزدیک دارد و افزود که ترکیه از فرآیند بازسازی سوریه و حمایت از حاکمیت این کشور حمایت می‌کند.



کُورمور؛ میدان گازی که به ابزار سیاسی در عراق تبدیل شده است

حمله اخیر به میدان گازی کورمور در اقلیم کردستان عراق بار دیگر نشان داد که زیرساخت‌های انرژی این منطقه نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه به عرصه‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. این حمله که باعث توقف تولید گاز و خاموشی گسترده شد، تهدیدی برای برنامه‌های اقلیم برای دستیابی به خودکفایی انرژی و کاهش وابستگی به بغداد است. در حالی که مسئولان اقلیم خواستار کمک آمریکا برای تأمین سامانه‌های دفاعی ضدپهپادی هستند، موانع سیاسی از جمله محدودیت‌های دولت فدرال عراق بر سر راه خرید این تجهیزات قرار دارد.