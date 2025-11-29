۱۵۱ حمله به میادین نفت و گاز اقلیم کردستان طی سه سال اخیر

به گزارش کردپرس، بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، میزان حملات به تاسیسات انرژی اقلیم کردستان افزایش پیدا کرده و تنها در ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۱۵ حمله پهپادی و موشکی به میادین اصلی، از جمله میدان خورمله، در ۱۵ جولای به هر دو میدان سرسنگ و خورمله و روز بعد از آن حملات هماهنگشده به میدانهای پیشخابور، تاوکی، شیخان و بای حسن انجام شدهاند.
کردستان24 نوشت: آخرین حمله به میدان گازی کورمور که در ۲۶ نوامبر انجام شد، یازدهمین حمله به این تاسیسات راهبردی بود. مقامات میگویند که خسارات شدید بوده و منجر به از دست رفتن ۳۰۰۰ مگاوات برق و کاهش تولید ۱۲۰۰ مگاوات شده است و ساکنان سراسر اقلیم کردستان را با محرومیت از برق برای ساعتهای طولانی در شبانه روز مواجه کرده است.
کورمور - که توسط دانا گاز و کرسنت پترولیوم اداره میشود - به طور گسترده به عنوان ستون فقرات شبکه انرژی اقلیم کردستان در نظر گرفته میشود. این میدان با مساحت ۱۳۵ کیلومتر مربع در بخش قادر کرم از توابع چمچمال در استان سلیمانیه واقع شده و حدود ۱۷ هزار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی دارد و سوخت نیروگاههای اصلی اقلیم کردستان و همچنین بخشهایی از کرکوک و موصل را تامین میکند.
پس از صدور احکام دادگاه فدرال در مورد پرونده نفت اقلیم کردستان و توقف صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله انتقال نفت جیحان، فشارهای امنیتی و نظامی گروههای مسلح بر این میادین تشدید شده است.
کارشناسان میگویند که هدف اصلی این حملات، ضربه زدن به زیرساختهای اقتصادی اقلیم کردستان و ایجاد بحران انرژی و برانگیختن اعتراضات مردمی است، ضمن اینکه به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات سیاسی بین اربیل و بغداد از آن بهرهبرداری میشود.
