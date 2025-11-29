به گزارش کردپرس، ملا بختیار سیاستمدار کرد، در خصوص حمله هوایی به میدان گازی کورمور، پیامی منتشر کرد. او در پیام خود تاکید کرد که میدان کورمور به یک منبع انرژی اصلی برای تامین برق اقلیم کردستان و استانهای همسایه آن تبدیل شده است، بنابراین حمله به آن، دستدرازی آشکار به زندگی مردم محسوب میشود.
وی افزود که تامین برق ۲۴ ساعته در سراسر اقلیم کردستان، بزرگترین دستاورد پس از قیام سال ۱۹۹۱ مردم اقلیم کردستان است. به همین دلیل دشمنان میخواهند با حمله به آن از پیشرفت اقلیم کردستان جلوگیری کنند و شریان اقتصادی و رفاه شهروندان را قطع کنند.
این سیاستمدار کرد در پیام خود از اینکه پس از سالها تداوم این حملات، هنوز عاملان آن جنایات دستگیر و محاکمه نشدهاند، ابراز تعجب کرد و همین سهلانگاری را عامل اصلی تداوم حملات بیباکانه دانست.
ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتشسوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاههای تولید برق اقلیم کردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.
آتشسوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح روز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بینالمللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساختهای غیرنظامی در سراسر اقلیم کردستان، سیستمهای دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نیز آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست و اعلام کرد که وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است که در اسرع وقت اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخستوزیر اقلیم کردستان، حمله به میدان گازی کورمور را شدیدا محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی کرد.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از دولتهای منطقه و جهان نیز در واکنش به این حمله، در پیامهایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.
