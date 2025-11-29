مسرور بارزانی: برای ازسرگیری تولید گاز و تامین برق با "داناگاز" به توافق رسیدیم

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که با شرکت دانا گاز برای ازسرگیری تولید در میدان گازی کورمور به توافق رسیده است.

وی تاکید کرد که برق طی ساعات آتی به حالت عادی باز می‌گردد.

بارزانی امروز شنبه ۲۰۲۵/۱۱/۲۹ بیانیه‌ای درباره حمله به میدان گازی کورمور و هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و پیامدهای قطع برق منتشر کرد.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت که به شرکت دانا گاز اطمینان داده که با همکاری دولت عراق همه تلاش خود را برای پایان این حملات تروریستی و تحویل عاملان آن به دستگاه قضایی و جلوگیری از تکرار آن در آینده خواهند کرد.

وی تصریح کرد که با شرکای بین‌المللی نیز برای تامین حمایت از مردم و زیرساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری همکاری خواهند کرد.

پیش از این منابع خبری اعلام کردند که پس از حمله موشکی چند شب پیش به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه و ایجاد وقفه در امر گاز رسانی به نیروگاه‌های برق، تولید و پمپاژ گاز در این میدان، به صورت آزمایشی از سر گرفته شد.