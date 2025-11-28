به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که حملات اخیر علیه اقلیم کردستان تأثیرات بسیار جدی داشته و خسارات سنگینی برجای گذاشته است. او تأکید کرد حمله به میدان گازی کورمور نشان داد که تمام اقلیم زیر تهدید قرار دارد و این حملات هیچ تفاوتی میان اتحادیه میهنی، حزب دمکرات یا هیچ حزب دیگری قائل نیست.

زیباری توضیح داد که مناطقی که هدف حملات پهپادی قرار می‌گیرند، در حوزه‌ نفوذ اتحادیه میهنی کردستان قرار دارند؛ بنابراین به‌هیچ‌وجه باور ندارد که گروه‌های مسلح نزدیک به اتحادیه میهنی دست به چنین حملاتی زده باشند. او گفت: «ما و اتحادیه میهنی هم پهپاد داریم، اما انتشار این‌گونه خبرها مبنی بر اینکه حملات از داخل اقلیم انجام شده، برای منحرف کردن افکار عمومی است و واقعیت ندارد.»

او دربارهٔ شایعات اخیر افزود: «آخرین ادعا این است که میدان کورمور با پهپاد ترکیه هدف قرار گرفته است، اما ما دقیقاً می‌دانیم چه کسانی پشت این حملات هستند و اطلاعات لازم را در اختیار داریم. این اولین‌بار نیست؛ پیش‌تر نیز حملات مشابه صورت گرفته است.»

زیباری در خصوص روابط حزب دمکرات با بغداد گفت: «ما با بغداد ارتباطات قوی و مستقیم داریم، اما تاکنون اطلاعات یا اسامی عوامل حمله از سوی دولت فدرال به‌طور شفاف در اختیارمان قرار نگرفته است.»

او تأکید کرد: «به هیچ وجه در برابر این حملات سکوت نخواهیم کرد. جامعهٔ بین‌المللی نیز همین نظر را دارد. محل شلیک پهپادها برای ما روشن است؛ این حملات از سوی گروه‌های حشدالشعبی انجام شده و تنها یک گروه نیست، بلکه چندین گروه مختلف در آن دخیل هستند.»