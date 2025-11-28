اتحادیه اروپا حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد

به گزارش کردپرس، نمایندگی اتحادیه اروپا در عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دلیل حمله پهپادی علیه این میدان گازی نگران است و هرگونه حمله به زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز مردم را به‌شدت محکوم می‌کند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که اتحادیه اروپا بر تعهد خود برای هماهنگی با دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان با هدف تقویت امنیت، ثبات و اجرای اصلاحات برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان تأکید می‌کند.

نیمه‌شب چهارشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، با یک پهپاد به میدان گازی کورمور در چمچمال حمله شد؛ حمله‌ای که باعث توقف تولید گاز و قطع انتقال آن به تمامی نیروگاه‌های برق شد.

همچنین وزارتخانه‌های برق و منابع طبیعی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که به‌دلیل این حمله، انتقال گاز به تمام نیروگاه‌های برق متوقف شده است.

دو وزارتخانه تأکید کردند که تیم‌های تخصصی آنها همراه با شرکت داناگاز در حال بررسی خسارات و تلاش برای بازگرداندن وضعیت به حالت عادی هستند.

در روزهای اخیر چندین پهپاد بر فراز میدان گازی کورمور مشاهده شده بود و نیروهای حفاظت این میدان نیز برخی از آنها را هدف قرار داده و منهدم کرده بودند.

میدان گازی کورمور در مرز ناحیه قادرکرم از توابع شهرستان چمچمال در استان سلیمانیه قرار دارد. این میدان از سال ۲۰۰۳ تحت کنترل دولت اقلیم کردستان بوده و از اکتبر ۲۰۰۸ تولید گاز در آن آغاز شده است.