هوشیار زیباری: حمله کورمور کار شبه نظامیان بود/ ساوایا: عاملان حمله در عراق جایی ندارند

به گزارش کردپرس، در پی حمله موشکی شامگاه گذشته به میدان گازی کورمور، هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد این حمله توسط گروه‌های شبه‌نظامی و با موشک نوع «گراد» از سمت خورماتو انجام شده است.

زێباری با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت این حمله نشان‌دهنده نبود کنترل دولت عراق بر گروه‌های مسلح است، اما هم‌زمان «فرصتی طلایی» پیش روی محمد شیاع سودانی قرار می‌دهد تا با مجازات عاملان، جایگاه خود برای دوره دوم نخست‌وزیری را تقویت کند.

او تأکید کرد هدف اصلی این حملات «مختل کردن زیرساخت‌ها و اقتصاد اقلیم کردستان» است و تداوم آن ثابت می‌کند که بغداد هنوز بر گروه‌های مسلح نفوذ یا مدیریت کافی ندارد.

از سوی دیگر، مارک ساوایا، فرستادە ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در امور عراق، حمله به کُرمور را به شدت محکوم کرد و گفت کسانی که تأسیسات استراتژیک اقلیم را هدف قرار می‌دهند «هیچ جایگاهی در عراق باثبات و مقتدر ندارند».

وی از دولت عراق خواست عاملان حمله را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند و افزود: «در یک عراق کاملاً دارای حاکمیت، جایی برای این‌گونه گروه‌های مسلح وجود ندارد.»

ساوایا همچنین بر حمایت کامل ایالات متحده از تلاش‌ها برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی و تقویت امنیت در اقلیم کردستان در چارچوب عراق متحد تأکید کرد و از بغداد و اربیل خواست همکاری امنیتی خود را عمیق‌تر کنند.