آمریکا در واکنش به حمله به کورمور: تمامی تسلیحات باید تحت کنترل دولت عراق باشد

به گزارش کردپرس، این بیانیه میافزاید، ما در کنار دولت اقلیم کردستان و دیگر شرکای عراقی، از دولت عراق میخواهیم فوراً اقداماتی برای بازخواست عاملان این حمله تروریستی انجام دهد که تازهترین مورد از سلسله تلاشهای گروههای خرابکار برای بیثباتسازی عراق و هدف قرار دادن سرمایهگذاریهای امریکا در اقلیم کردستان است.
این بیانیه میافزاید؛ ما آمادهایم از تلاشهایی که برای محافظت از زیرساختهای حیاتی انجام میشود، حمایت کنیم. همچنین بر اهمیت پایبندی عراق به حاکمیت خود در برابر تلاشهایی که برای تضعیف این حاکمیت صورت میگیرد، و اطمینان از این که تمامی تسلیحات ــ به ویژه پهپادها، موشکها و راکتها ــ تحت کنترل دولت عراق باشد، تاکید میکنیم.
