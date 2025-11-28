قیس خزعلی حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد: عاملان باید آشکار و مجازات شوند

به گزارش کردپرس، قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، حمله شب گذشته به میدان گازی کورمور را محکوم کرد و گفت باید عاملان این جنایت به افکار عمومی معرفی و مجازات شوند.

خزعلی در پیامی خاطرنشان کرد: «به باور ما این تجاوز تنها یک منطقه اقتصادی را هدف قرار نداده، بلکه توان دولت در حفاظت از دارایی‌های مردم را تهدید می‌کند.»

او تأکید کرد: «لازم است یک تحقیق دقیق و فراگیر انجام شود و دلایل و طرف‌هایی که پشت این حمله بوده‌اند آشکار شود؛ سپس نتایج آن به اطلاع عموم برسد.»

دبیرکل عصائب اهل الحق اعلام کرد که حفاظت از دارایی‌های ملی تنها در صورتی ممکن است که عاملان این جنایت‌ها بدون تساهل مجازات شوند.

در پایان نیز خزعلی گفت: «تکرار چنین حوادثی ثابت می‌کند که عراق باید تصمیمی قطعی درباره اعمال حاکمیت کامل بر تأمین امنیت میادین و تأسیسات بگیرد و این روند نباید تحت تأثیر هیچ‌گونه ملاحظه‌ای قرار گیرد، زیرا دارایی‌های ملی موضوعی نیستند که در منازعات و فشارها مورد سوءاستفاده قرار گیرند.»