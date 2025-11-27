به گزارش کردپرس، ریاست جمهوری عراق امروز پنجشنبه بر ضرورت اجرای تحقیقات جامع درباره حمله شب گذشته به میدان گازی کورمور و روشن‌ شدن جزئیات آن تاکید کرد.

دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ ریاست ‌جمهوری، به ‌شدت حمله مجرمانه به میدان گاز طبیعی کورمور در شهر سلیمانیه را که موجب آسیب دیدن روند تأمین انرژی در اقلیم کردستان و برخی شهرهای دیگر عراق شد، محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: این جنایت زشت، تلاشی ناامیدانه برای هدف قرار دادن امنیت و ثبات ایجاد شده در کشور و ضربه‌زدن به اقتصاد ملی و ایجاد هرج‌ومرج است.

ریاست‌ جمهوری عراق در این بیانیه بر ضرورت اجرای تحقیق کامل و جدی درباره این حمله و روشن‌شدن تمامی ابعاد آن تأکید کرد و از همه نیروهای سیاسی خواست در راستای منافع عالی کشور، وحدت ملی و همکاری مشترک را تقویت کنند و راه هرگونه تلاش برای برهم‌زدن امنیت و ایجاد آشوب را ببندند.