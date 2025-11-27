به گزارش کردپرس، وزارت داخله اقلیم کردستان در بیانیهای شدیداللحن، سکوت دولت فدرال را در قبال گزارش مشترکی که نام طرفهای پشت حملات پهپادی به میادین نفتی اقلیم در آن ذکر شده، محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد حمله شامگاه گذشته به میدان گازی کورمور «نتیجه مستقیم عدم برخورد قانونی با عاملان حملات پیشین» است.
در متن بیانیه آمده است:
از ۱۵ ژوئن تا ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵، میادین نفتی و چندین تأسیسات حیاتی در اقلیم کردستان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند و خسارات مالی چشمگیری برجای گذاشتند. به دستور نخستوزیر فدرال، کمیتهای مشترک با مشارکت دستگاههای امنیتی و نظامی عراق و اقلیم تشکیل شد و این کمیته پس از انجام بررسیهای میدانی و فنی اعلام کرد مسیر پرواز پهپادهای مورد استفاده در این حملات از مناطق تحت کنترل نیروهای فدرال بوده است.
دستگاههای امنیتی اقلیم نیز اسناد و مدارک مربوط به هویت افراد و گروههای دخیل در حملات را ارائه کردهاند. کمیته عالی تحقیق پس از پایان بررسیها، گزارش نهایی خود را به دفتر نخستوزیر فدرال تحویل داده و در آن بهصراحت طرفهای مسئول حملات مشخص شدهاند.
وزارت داخله اقلیم میگوید با وجود گذشت بیش از دو ماه از تحویل گزارش، دولت فدرال «هیچ اقدام قانونی و امنیتی» علیه عاملان انجام نداده و هیچیک از توصیههای گزارش برگزاری جلسه شورای امنیت ملی و آغاز پیگرد قانونی—عملی نشده است.
در ادامه بیانیه تأکید شده است: اقلیم کردستان خواستار اجرای وظایف قانونی و امنیتی دولت فدرال و اتخاذ اقدامات فوری علیه عاملان حملات و حامیان آنهاست تا مانع تکرار این اقدامات که امنیت ملی و منافع اقتصادی اقلیم و عراق را تهدید میکند، شود.
وزارت داخله هشدار داد: ادامه بیتوجهی و نبود اقدام در برابر این گروهها، نقض مسئولیتهای قانونی دولت فدرال است و فرصت بیشتری به مهاجمان برای تداوم حملات میدهد. حمله اخیر به کورمور نیز نتیجه همین بیعملی است و اقلیم کردستان حق دارد «تمام اقدامات لازم» را برای حفاظت از مردم و زیرساختهای خود اتخاذ کند.
