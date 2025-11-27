مسعود بارزانی: زمان اقدام عملی در برابر چنین حملاتی فرا رسیده است

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی حمله شامگاه گذشته ۲۰۲۵/۱۱/۲۶ به میدان گازی کورمور را محکوم کرد و گفت زمان آن فرارسیده است که در برابر این تجاوز و حملات غیرقانونی «اقدام جدی و عملی» صورت گیرد و عاملان آن مجازات شوند.

مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در بیانیه‌ای تأکید کرد: «حمله تروریستی دیشب به میدان گازی کورمور را به‌شدت محکوم می‌کنیم. این حمله علیه زیرساخت‌های اقتصادی و منافع اقلیم کردستان، عراق و همه شهروندان است.»

او افزود: «با وجود اینکه پیش‌تر نیز این‌گونه حملات غیرقانونی بارها محکوم شده است، اما این محکومیت‌ها بدون اقدام عملی باقی مانده و عاملان آن هیچ‌گاه پاسخگو نشده‌اند؛ به همین دلیل این حملات تکرار می‌شوند.»

بارزانی در پایان اعلام کرد: «زمان آن رسیده است که در برابر این تجاوز و حملات غیرقانونی، اقدامات جدی و عملی انجام شود، این روند متوقف گردد و عاملان آن مجازات شوند.»