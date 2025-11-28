پس از حمله به کورمور؛ دولت اقلیم کردستان خواستار ایجاد سامانه دفاعی شد

به گزارش کردپرس، اداره روابط خارجی دولت اقلیم کردستان حمله به میدان گازی کورمور را به‌شدت محکوم کرد و از بغداد و جامعه بین‌المللی خواست برای فراهم‌کردن یک سامانه دفاع هوایی به اقلیم کمک کنند.

همزمان آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز این حمله را محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان آن شدند.

اداره روابط خارجی دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای با محکوم‌کردن شدید حمله اعلام کرد که این اقدام «زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی در اقلیم کردستان و عراق و همچنین سرمایه‌گذاری بین‌المللی» را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است حمله شب گذشته باعث «توقف کامل فعالیت‌های میدان گازی و کاهش چشمگیر تولید برق» شده است. فرمانداری از دولت فدرال عراق خواست «تحقیقی جدی» انجام دهد و عاملان را به‌سزا برساند.

همچنین اداره روابط خارجی از جامعه بین‌المللی خواست در تأمین «سامانه دفاع هوایی برای حفاظت از زیرساخت‌ها و امنیت اقلیم کردستان» از اقلیم حمایت کنند و بر دولت فدرال فشار بیاورند تا از تکرار چنین «جنایاتی» جلوگیری کند.

پیشتر عزیز احمد، معاون مدیر دفتر کابینه دولت اقلیم، از موضع بغداد انتقاد کرده و خواستار اجازه خرید سامانه دفاع هوایی برای حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی شده بود.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که وزارت نفت عراق اعلام کرده آماده است برای رفع خسارت‌ها کمک کند. عزیز احمد پیشتر در شبکه اجتماعی X نوشته بود: «حرف‌زدن آسان است. دولت فدرال سال‌هاست مانع تلاش‌های دولت اقلیم برای حفاظت از خاک و زیرساخت‌های حیاتی شده است.»

او افزود بهترین کمک بغداد این است که اجازه خرید سامانه دفاعی را بدهد و نوشت: «به این روش می‌توانید به هر دو طرف کمک کنید: موافقت کنید تا دولت اقلیم بتواند سامانه دفاع هوایی و ضدپهپاد را برای حفاظت از کورمور و دیگر نقاط راهبردی تهیه کند.»

در شامگاه چهارشنبه، موشکی با منشأ نامشخص به یکی از مخازن گاز مایع در میدان کورمور اصابت کرد و انفجار بزرگی را رقم زد. این حمله موجب کاهش ۸۰ درصدی تولید برق در اقلیم کردستان شد.

میدان کورمور توسط شرکت «پرل پترولیوم» اداره می‌شود و طی سال‌های گذشته چندین بار هدف حمله قرار گرفته است.

واکنش‌های بین‌المللی

مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا در عراق: «دولت عراق باید عاملان این حمله را پیدا کند و به مجازات برساند. روشن بگوییم: هیچ جایگاهی برای گروه‌های مسلح غیرقانونی در یک عراق دارای حاکمیت وجود ندارد.»

عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق: «حمله به کورمور را به‌شدت محکوم می‌کنیم. حمله به زیرساخت‌های انرژی تهدیدی علیه ثبات عراق است. خواستار بازخواست عاملان هستیم.»

نمایندگی اتحادیه اروپا در عراق: «نگرانی عمیق خود را نسبت به حمله پهپادی به کورمور ابراز می‌کنیم و این اقدام علیه زیرساخت‌های حیاتی انرژی را محکوم می‌کنیم.»

سفارت آلمان در عراق: «کاملاً با بیانیه اتحادیه اروپا هم‌نظر هستیم.»

پاتریک دورل، کنسول فرانسه در اربیل: «حمله به میدان گازی کورمور را به‌شدت محکوم می‌کنم. فرانسه پایبندی خود به امنیت عراق —که شامل کردستان نیز می‌شود— را تکرار می‌کند.»