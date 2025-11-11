۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۳

کورتەی هەواڵەکانی۲۰ی گەڵاڕێزانی ۱۴۰۴ی هەتاوی

کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی۲۰ی گەڵاڕێزانی ۱۴۰۴ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت.

دەنگدانی گشتی لە سەرتاسەری عێراق دەستی پێکرد
کاتژمێر ۷ی بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە ده‌نگدانی گشتی بۆ هه‌ڵبژاردنی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراق له‌سه‌رتاسه‌ری عێراق و هه‌رێمی کوردستان ده‌ستیپێکرد و ۲۹ ملیۆن و ۲۶۲ هه‌زار و ۵۸۸ هاوڵاتی مافی ده‌نگدانیان هه‌یه‌، به‌ڵام ۲۱ ملیۆن و ۴۰۴ هه‌زار و ۲۹۱ که‌س، کارتی ده‌نگدانیان وه‌رگرتۆته‌وه‌ و ده‌توانن به‌شداری له‌ پرۆسه‌که‌دا بکه‌ن.

دۆسیەی ئازادکردنی دەمیرتاش لە بەردەم دادگای ئەنقەرەیە
یەڵماز تونچ، وەزیری دادی تورکیا، سەبارەت بە بڕیارە یەکلاکەرەوەکەی دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا (AİHM) لەبارەی سەلاحەددین دەمیرتاشەوە، ڕایگەیاند: "دۆسیەی دەمیرتاش پەیوەستە بە 'دۆسیەی کۆبانێ'وە. وەک هەمووتان ئاگادارن، لە ۱۶ی ئایاری ۲۰۲۴، لە ۲۲هەمین دادگای سزا قورسەکانی ئەنقەرە، دەمیرتاش و هاوڕێکانی سزادران. هەندێک لە تۆمەتبارانیش سزای زیندانیکردنی کاتییان بۆ دەرچوو و هەندێکیشیان بێتاوان دەرچوون. ئێستا ئەم دۆسیەیە لە فەرمانگەی ۲۲ـی سزایی دادگای هەرێمیی ئەنقەرە کاری لەسەر دەکرێت".

کەنەکە:
هەڵبژاردنەکانی عێراق کاریگەریی تایبەتی لەسەر هەرێمی کوردستان دەبێت
کۆنگرەی نه‌ته‌وه‌یی کوردستانی سەبارت بە هەڵبژارنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، لە بەیاننامەیەکدا بڵاویکردەوە: ''جەخت لەسەر ئەوە دەکەینەوە کە سەرکەوتنی ئەم هەڵبژاردنانە پێویستی بە دابین کردنی کەشێکی ئازادانە و دروست و شەفاف هەیە، و مسۆگەرکردنی ئازادیی هەڵبژاردن بەبێ هیچ فشار و دەستێوەردانێک، لەگەڵ دوورکەوتنەوە لە هەموو ئەو کردەوانەی کە  زیان بە ناوبانگیی سیاسیی هەرێم و مافەکانی هاووڵاتیانی هه‌رێم بگه‌یه‌نن".

