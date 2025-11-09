به گزارش کردپرس، فاضل میرانی، مسئول دفتر اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در گفتوگویی با تلویزیون کردستان۲۴ در واکنش به سخنان بافل طالبانی علیه حزب دمکرات، با لحنی بسیار شدید به رئیس اتحادیه میهنی تاخت.
میرانی گفت: «وقتی رئیس اتحادیه میهنی حرف میزند، عقلش سر جایش نیست. بافل طالبانی نیاز به درمان دارد و باید کنترل شود. این حرفهایی که میزند نه به نفع کرد است، نه به نفع اتحادیه میهنی و نه به نفع همزیستی سیاسی.»
او افزود: «برایم عجیب است که هیچکس در داخل اتحادیه میهنی نیست که به بافل بگوید این اظهارات اشتباه است و به ما آسیب میزند. واقعاً سخنان او فقط دستمایه شوخی شده، نمایندگان کشورها، کنسولگری ها و حتی بچهها هم به آن میخندند.»
میرانی همچنین با اشاره به اختلافات قدیمی میان دو حزب گفت: «ما با گفتههای او دچار سردرگمی نمیشویم، چون آنچه او میگوید به ما نمیچسبد. تاریخ ما روشن است و تاریخ آنها هم روشن است. رئیس اتحادیه میهنی نه از تاریخ اطلاع دارد نه از جغرافیا.»
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بافل طالبانی به مال و اموال بسیار گستردهای در داخل و خارج دست یافته؛ از هلیکوپتر و هواپیمای خصوصی گرفته تا کاخهایی در کشورهای مختلف. این ثروت را از کجا آورده است؟»
میرانی در ادامه با انتقاد از عملکرد اتحادیه مینی گفت: «رئیس اتحادیه میهنی در روز آخر کمپین انتخاباتی از حدش فراتر رفت، من به جای آنها که اتحادیه میهنی را تأسیس کردند، خجالت میکشم که امروز بافل طالبانی رئیس آن حزب است.»
او همچنین گفت: «این کسانی که امروز در اتحادیه میهنی هستند، همانهاییاند که در فاصله ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰ سوار زرهپوشهای ارتش عراق شدند و علیه کردها جنگیدند. حالا هم میخواهند تاریخ را وارونه جلوه بدهند.»
فاضل میرانی در پایان گفت: «ما حتی بدون اتحادیه میهنی هم میتوانیم دولت تشکیل بدهیم. رهبری فعلی اتحادیه میهنی با یک حرکت انقلابی روی کار آمد و فرودگاه سلیمانیه را هم با دخالت بغداد ما دوباره باز کردیم. مردم آگاه از شنیدن حرفهای بافل طالبانی شرمنده میشوند.»
