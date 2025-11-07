به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که هرچند برخی از شخصیتها و جریانهای حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان، حتی در صورت وجود اختلافنظر، احترام متقابل را رعایت میکنند و همکاری مشترک داشتهاند، اما برخی دیگر از طرفهای این چارچوب فراتر از دشمنی رفتهاند و با چندین روش تلاش کردهاند اقلیم کردستان را تضعیف و به آن پایان دهند.
مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در گفتوگویی با شبکه شمس گفت: «افرادی در چارچوب هماهنگی حضور دارند که به ما احترام میگذارند و با هم کار کردهایم، حتی اگر اختلافهایی هم داشته باشیم. اما برخی طرفها در همین چارچوب، از سطح دشمنی عبور کردهاند و علیه اقلیم کردستان اقدام کردهاند و با روشهای مختلف تلاش کردهاند اقلیم را نابود و از میان بردارند.»
بارزانی در ادامه افزود: «دادگاه فدرال، دادگاه قانون اساسی نیست؛ این دادگاهِ دوران برمر است. ما بارها درخواست کردهایم که دادگاه قانون اساسی تشکیل شود. اما دادگاه فدرال با صدور احکام سیاسی و جانبدارانه، به دادگاهی تبدیل شده که تصمیمهای آن سیاسی است و اقلیم کردستان را هدف قرار داده و میخواهد آن را تضعیف کند. بنابراین ما بسیاری از این احکام را رد کردهایم، چون این دادگاه سیاسی شده و اقلیم را به هدف تبدیل کرده است.»
در بخش دیگری از گفتوگو درباره انتخابات پارلمانی عراق، مسعود بارزانی گفت: «ما پیشتر درباره بایکوت انتخابات فکر کرده بودیم، چون قانون انتخابات کنونی، قانونی ناعادلانه است و نتایج از پیش تعیینشده را تحمیل میکند. با این حال تصمیم گرفتیم در انتخابات مشارکت کنیم؛ این مشارکت نوعی استفاده از هر فرصت برای همکاری با نیروهایی است که تلاش میکنند روند سیاسی عراق را اصلاح نمایند.»
