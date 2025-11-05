کاهش چشمگیر سهم کردها در انتخابات پارلمانی عراق طی دو دهه گذشته (۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵)

به گزارش کردپرس، بر پایهی دادههای گزارش دراومیدیا، در نخستین دوره انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵، تعداد واجدان شرایط رأی کُرد ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۷۳۶ نفر بوده که از این میان ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار نفر در انتخابات شرکت کردهاند؛ معادل ۹۵ درصد مشارکت. کردها در این دوره ۷۵ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی مجلس را در اختیار داشتند که برابر ۲۷ درصد از کل کرسیها بود.
در انتخابات سال ۲۰۰۵، شمار کسانی که رأی ندادند (بایکوت کردند) ۱۱۴ هزار و ۷۳۶ نفر بود که معادل ۵ درصد از واجدان شرایط رأی محسوب میشود.
در دوره دوم انتخابات در ۷ مارس ۲۰۱۰، تعداد واجدان شرایط رأی در اقلیم کردستان ۲ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۷۴ نفر و میزان مشارکت ۱ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۷۵۴ نفر ثبت شده است؛ یعنی ۷۴.۸ درصد مشارکت. در این دوره، کردها ۵۷ کرسی از ۳۲۵ کرسی پارلمان عراق را به دست آوردند که معادل ۱۸ درصد از کل کرسیها است.
در انتخابات ۲۰۱۰، بایکوتکنندگان به ۶۵۱ هزار و ۵۲۰ نفر رسیدند که برابر ۲۵.۲ درصد واجدان شرایط بود.
در سومین دوره انتخابات در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴، واجدان شرایط رأی ۲ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۸۲ نفر و رأیدهندگان ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۱۶۷ نفر بودهاند؛ یعنی ۷۸.۳ درصد مشارکت. کردها در این دوره ۶۴ کرسی از ۳۲۸ کرسی پارلمان را کسب کردند و سهم آنان از کل کرسیها ۲۰ درصد بوده است.
در سال ۲۰۱۴، تعداد بایکوتکنندگان ۵۸۸ هزار و ۹۱۵ نفر (معادل ۲۱.۷ درصد) ثبت شد.
در چهارمین دوره انتخابات که در ۱۲ مه ۲۰۱۸ برگزار شد، تعداد واجدان شرایط رأی کرد ۳ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۸۹۶ نفر ثبت شده و از این میان ۱ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۶۸۶ نفر رأی دادهاند؛ یعنی ۴۷.۹ درصد مشارکت. در این انتخابات، کردها ۵۷ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را به خود اختصاص دادند که معادل ۱۷ درصد کل کرسیها است.
در سال ۲۰۱۸، شمار رأیندادگان به ۱ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۲۱۰ نفر افزایش یافت که ۵۲.۱ درصد از واجدان رأی را شامل میشد.
در پنجمین دوره انتخابات در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، مجموع واجدان شرایط رأی کرد ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۷۷۳ نفر بوده و شمار رأیدهندگان به ۱ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۴۵۱ نفر رسیده است؛ یعنی ۳۵.۷ درصد مشارکت. بر پایهی این دادهها، کردها در پارلمان کنونی عراق ۶۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی دارند و سهم آنان از کل کرسیها ۱۹ درصد است.
در انتخابات ۲۰۲۱، بایکوت به بیشترین سطح خود رسید و ۲ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۲۲ نفر از کردها در رأیگیری شرکت نکردند؛ یعنی ۶۴.۳ درصد.
