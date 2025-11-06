موج پیوستن نامزدها به اتحادیه میهنی کردستان؛ از سوسیال دمکرات تا جبهه خلق و موضع میهنی

به گزارش کردپرس، رسانه رسمی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که دو نامزد جنبش موضع میهنی حمایت خود از لیست ۲۲۲ اتحادیه میهنی را اعلام کرده و به این حزب پیوسته‌اند.

در مقابل، «علی حەمە‌صالح» رئیس جنبش موضع میهنی در صفحه شخصی خود اعلام کرده است که به اتهام «برقراری ارتباط با اتحادیه میهنی و تلاش برای فروش خود به اتحادیه میهنی»، این جریان دو نامزد خود را اخراج کرده است.

او افزود: «اتحادیه میهنی با پول قاچاق و دزدی سرگرم خریدن مردم است.»

در یک نشست رسانه‌ای در دفتر اتحادیه میهنی در سلیمانیه، سه نامزد «جبهه خلق» و دو نامزد «جنبش موضع میهنی» اعلام کردند که به صفوف اتحادیه میهنی پیوسته‌اند. این افراد عبارت‌اند از:

ئەڤین حسین علی، نامزد شماره ۸ لیست «جبهه خلق»

عبدالله حمەسعید، نامزد شماره ۱۱ «جبهه خلق»

دکتر آزاد محمد، نامزد شماره ۵ «جبهه خلق»

ریباز شهید عبدالله، نامزد شماره ۱۱ لیست «موضع میهنی» در حوزه سلیمانیه

مونیره عبدالله برزنجی، نامزد شماره ۱۶ لیست «موضع میهنی» در حوزه سلیمانیه

همچنین رسانه رسمی اتحادیه میهنی اعلام کرده است که دماوند جلیل سعید، رئیس لیست حزب سوسیال دمکرات کردستان در خانقین – در حوزه انتخاباتی دیاله – نیز ارتباط خود با اتحادیه میهنی را رسمی کرده و حمایت خود را از لیست ۲۲۲ این حزب اعلام کرده است.