به گزارش کردپرس، «نبرد عمر»، مسئول کمیساریای عالی مستقل انتخابات کردستان عراق اعلام کرد: حدود ۲۷۰ هزار نفر از رأیدهندگان دارای شرایط خاص، شامل نیروهای امنیتی و نظامی، فردا یکشنبه در استانهای اقلیم کردستان و در ۲۰۴ مرکز انتخاباتی و ۹۵۸ صندوق، به نامزدهای مورد نظر خود رای خواهند داد.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، این مسئول کمیساریای عالی مستقل انتخابات کردستان تاکید کرد: مشکلات فنی دورههای قبلی، بهویژه در بخش خواندن اثر انگشت، برای این دوره برطرف شده است و کمیساریا این بار به منظور تأیید هویت رأیدهندگان، سیستم جدید تشخیص چهره را با استفاده از دوربینهای متصل به دستگاههای احراز هویت به کار گرفته است.
وی ضمن اشاره به آمادگی کامل تمامی مراکز انتخاباتی و باقی ماندن ۱۰ هزار کارت توزیع نشده، از شهروندانی که کارت بیومتریک خود را دریافت نکردهاند، خواست تا به ۱۷۰ مرکز توزیع مراجعه کنند چرا که توزیع کارتها تا روز رأیگیری عمومی ادامه خواهد داشت .
گفتنی است، فرآیند سکوت انتخاباتی در سراسر عراق از امروز شنبه آغاز شد و رأیگیری ویژه از ساعت ۷ صبح فردا شروع می شود و تا ۶ عصر ادامه دارد.
