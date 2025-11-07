سه میلیون نفر در اقلیم کردستان واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۶ نوامبر، نبرد عمر، مسئول کمیته انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:«از ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ رایدهنده در سراسر عراق، سه میلیون و ۶۹ هزار رایدهنده از اقلیم کردستان هستند که ۲۲۴ هزار و ۳۳۳ نفر نیروهای نظامی و امنیتی هستند.
به نوشته کردستان۲٤، نبرد عمر افزودە است: در اقلیم کردستان هزار و ۳۱۲ مرکز رایگیری ایجاد شده که پنج هزار و ۵۹۹ شعبه اخذ رای را شامل میشود.
همچنین توضیح داد که توزیع کارتهای بیومتریک تا روز برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.
نبرد عمر، گفت: در اقلیم کردستان ۴۲ مرکز برای پوشش رسانهای انتخابات اختصاص داده شده است.
قرار است انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ ماه میلادی جاری در سراسر عراق و اقلیم کردستان برگزار شود. در این انتخابات از مجموع ۴۶ میلیون نفر، حدود ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و حدود هفت میلیون نفر به خاطر اینکه کارت رایدهی خود را تمدید نکردهاند از شرکت در انتخابات محروم میشوند.
