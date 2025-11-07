۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۴

کمیسیون انتخابات عراق:

سه میلیون نفر در اقلیم کردستان واجد شرایط رای دادن هستند

سه میلیون نفر در اقلیم کردستان واجد شرایط رای دادن هستند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول کمیته انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، می‌گوید که در اقلیم کردستان بیش از سه میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۶ نوامبر، نبرد عمر، مسئول کمیته انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی انتخابات عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:«از ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ رای‌دهنده در سراسر عراق، سه میلیون و ۶۹ هزار رای‌دهنده از اقلیم کردستان هستند که ۲۲۴ هزار و ۳۳۳ نفر نیروهای نظامی و امنیتی هستند.

به نوشته کردستان۲٤، نبرد عمر افزودە است: در اقلیم کردستان هزار و ۳۱۲ مرکز رای‌گیری ایجاد شده که پنج‌ هزار و ۵۹۹ شعبه اخذ رای را شامل می‌شود.
همچنین توضیح داد که توزیع کارت‌های بیومتریک تا روز برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.

نبرد عمر، گفت: در اقلیم کردستان ۴۲ مرکز برای پوشش رسانه‌ای انتخابات اختصاص داده شده است.

قرار است انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ ماه میلادی جاری در سراسر عراق و اقلیم کردستان برگزار شود. در این انتخابات از مجموع ۴۶ میلیون نفر، حدود ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و حدود هفت میلیون نفر به خاطر اینکه کارت رای‌دهی خود را تمدید نکرده‌اند از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند.

کد خبر 2790440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha