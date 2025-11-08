۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶

دوره سکوت انتخاباتی در عراق رسماً آغاز شد

دوره سکوت انتخاباتی در عراق رسماً آغاز شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سکوت انتخاباتی در سراسر عراق ساعت هفت صبح روز شنبه به وقت بغداد، یک روز پیش از «رأی‌گیری ویژه» در قالب انتخابات پارلمانی که قرار است فردا یکشنبه، برگزار شود، آغاز شد.

به گزارش کردپرس، در طول دوره سکوت انتخاباتی، برپایی تجمعات انتخاباتی و تبلیغات انتخابات احزاب سیاسی و نامزدها تا زمان پایان رأی گیری، ممنوع است.

پیش‌ از این، کمیسیاریای عالی مستقل انتخابات عراق تأکید کرده بود که سکوت انتخاباتی از ساعت هفت صبح روز شنبه (به وقت بغداد) آغاز می‌شود و تا پایان رأی‌گیری سراسری در روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

این کمیساریا خاطرنشان کرد هرگونه فعالیت تبلیغاتی یا ترویجی برای نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی در این مدت، تخلف آشکار از دستورالعمل‌ها محسوب می‌شود و اقدامات قانونی در برابر متخلفان اتخاذ خواهد شد.

کمیساریای عالی تصریح کرد هدف از سکوت انتخاباتی، فراهم کردن فضایی آرام و متعادل است تا رأی‌دهنده بتواند آزادانه بیندیشد و نماینده‌ خود را بدون تأثیر تبلیغات در لحظات پایانی انتخاب کند.

کمیساریای عالی انتخابات از احزاب سیاسی و رسانه‌ها خواست تا به طور کامل به مقررات سکوت انتخاباتی پایبند باشند تا سلامت انتخابات و برابری فرصت‌ها برای همه حفظ شود.

کد خبر 2790475

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha