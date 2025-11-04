به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که ۳‌۰۴ ناظر بین‌المللی و حدود ۱۵۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی روند انتخابات پارلمانی عراق را که قرار است هفته آینده برگزار شود، پوشش خواهند داد.

«حسن سلمان»، مشاور حقوقی کمیسیون، در گفت‌وگو با روزنامه الصباح گفت: تاکنون ۳۰۴ شخصیت بین‌المللی به عنوان ناظر تعیین شده‌اند که نمایندگی هفت سفارتخانه و سه سازمان و نهاد بین‌المللی را برعهده دارند.

او افزود: اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد نیز در این انتخابات حضور ناظری خواهند داشت.

از سوی دیگر، «حسن هادی زایر»، عضو تیم اطلاع‌رسانی کمیسیون، اعلام کرد که تاکنون ۱۳۵۰ خبرنگار داخلی و ۲۰۰ خبرنگار خارجی برای پوشش انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند و هر یک به مؤسسات رسانه‌ای مختلف وابسته‌اند.

وی افزود: کمیسیون روند توزیع کارت‌های مجوز ورود به مراکز رأی‌گیری را در بغداد و دیگر استان‌ها آغاز کرده است.

در خصوص اقلیم کردستان نیز، «نَبَرد عمر»، مدیر کمیسیون انتخابات، توضیح داد که ۹۸ درصد از مراحل آماده‌سازی انتخابات در اقلیم تکمیل شده و «دستگاه‌های جدید تشخیص چهره» برای اطمینان از دقت روند رأی‌گیری به کار گرفته شده‌اند. او همچنین از ثبت‌نام حدود ۱۰ کنسولگری و نهاد بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات و تداوم روند توزیع کارت رأی‌دهی خبر داد.