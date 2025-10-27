سرخط خبرهای۵ آبان خبرگزاری کردپرس

آزادی اوجالان در برابر خروج جنگجویان پ.ک.ک از ترکیه
یکی از رهبران ارشد پ.ک.ک، تاکید کرد که آزادی عبدالله اوجالان، بنیانگذار زندانی این گروه، برای موفقیت روند صلح با ترکیه ضروری است. او گفت که اوجالان باید بتواند آزادانه با مردم دیدار کرده و در گفتوگوهای صلح مشارکت کند. دوریم پالو همچنین توضیح داد که پ.ک.ک با آغاز خروج نیروهایش از خاک ترکیه قصد دارد از روند صلح حفاظت کند و افزود که این روند زمانبر است و نباید با ناامیدی پیگیری شود. او تأکید کرد که دولت ترکیه باید هر چه سریعتر اقدامات قانونی لازم برای تعیین وضعیت شبهنظامیانی که سلاح خود را کنار گذاشتهاند، انجام دهد.
تاثیر ادغام نیروهای کُرد بر ارتش جدید سوریه
ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش ملی سوریه میتواند ساختار نظامی کشور را تغییر دهد و ارتشی حرفهایتر و چندقومیتی بسازد. اما اختلافات بر سر شکل حکومت، شیوه ادغام و جایگاه یگانهای زن (YPJ) مانع اصلی است. کردها به دنبال نظامی غیرمتمرکز و چندقومیتی هستند، در حالی که دمشق خواستار دولت متمرکز است. چالشهای فرهنگی و فشارهای خارجی از جمله ترکیه و ایالات متحده نیز مذاکرات را پیچیده کرده است. اگر این فرآیند موفق شود، میتواند به ثبات و آشتی ملی در سوریه کمک کند.
بافل طالبانی: بغداد پیشنهاد پرداخت مستقیم حقوق سلیمانیه را داد، اما گفتیم نمیخواهیم
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، تاکید کرد که هیچگونه تبعیضی میان شهرهای اقلیم کردستان قائل نیست و همه را برابر میبیند. او به پیشنهاد بغداد برای پرداخت مستقیم حقوق کارکنان سلیمانیه اشاره کرد و گفت که اتحادیه میهنی این پیشنهاد را رد کرده است، چرا که معتقد است باید حقوق بهطور عادلانه در سراسر کردستان پرداخت شود. طالبانی همچنین اعلام کرد که حزبی که رهبری آن را به عهده دارد، در دولت اقلیم تنها در صورتی شرکت خواهد کرد که تمام شهرهای کردستان بهطور برابر دیده شوند.
