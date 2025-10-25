سازمان ملل نسبت به برخورد قضایی با رهبران سیاسی در سلیمانیه ابراز نگرانی کرد

به گزارش کردپرس، نمایندگی سازمان ملل در اقلیم کردستان، نسبت به روند قضایی مربوط به شاسوار عبدالواحد و لاهور طالبانی و همکاران آنها در سلیمانیه ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین آنان تأکید کرده است.
در نشست ویژهای با عنوان «ارزیابی اجرای برنامه حقوق بشر در دولتت اقلیم کردستان» که از سوی دفتر هماهنگی نهادهای بینالمللی و با همکاری دولت اقلیم برگزار شد، فرانک رِوِلتو-لاناو، رئیس دفتر سازمان ملل در اربیل، اعلام کرد: «سازمان ملل از نزدیک روند قضایی علیه آقایان شاسوار عبدالواحد و لاهور شیخ جنگی و همکارانشان در سلیمانیه را دنبال میکند.»
او در بیانەای افزود: «سازمان ملل گزارشهایی در مورد روند قانونی و نحوه رعایت حقوق اولیه در این محاکمات دریافت کرده که موجب نگرانی شده است.»
رِوِلتو-لاناو همچنین گفت: «ضروری است که این نگرانیها برطرف شوند تا پایههای عدالت تقویت و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزایش یابد.»
در همین نشست، دیندار زیباری، هماهنگکنندهی نهادهای بینالمللی در دولت اقلیم کردستان، از پیشرفت برنامهی حقوق بشر سخن گفت و اعلام کرد که ۸۷/۵ درصد از تعهدات تعیینشده اجرا شدهاند.
رئیس دفتر یونامی در بخش دیگری از سخنان خود از گامهای دولت اقلیم کردستان در تصویب و اجرای برنامهی حقوق بشر قدردانی کرد و آن را «گامی بزرگ و نشانهای از پایبندی اساسی به حمایت از حقوق بشر» توصیف کرد.
او در پایان اشاره کرد که با پایان مأموریت یونامی در عراق در پایان سال جاری، تیم سازمان ملل همچنان به حمایت از توسعه نهادی، پیشرفت عدالت و پاسخگویی در عراق و اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.
نظر شما