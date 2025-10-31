قیس خزعلی: برخی رهبران کُرد به وحدت عراق باور ندارند

به گزارش کردپرس، قیس خزعلی، دبیرکل گروه عصائب اهل الحق، در گفت‌وگویی مطبوعاتی اعلام کرد: حل اختلافات میان بغداد و اربیل آسان است، اگر نیت صادقانه وجود داشته باشد، اما برخی از رهبران کرد به وحدت عراق باور ندارند.

او گفت: «برخی از رهبران کرد تصور می‌کنند منافع سیاسی‌شان به عنوان کُرد یا اقلیم در تضعیف بغداد است. شواهد روشنی از این موضوع در دست است. می‌دانیم که برخی گروه‌ها با استفاده از درآمد نفت و منابع عراق در پی تضعیف تجربه‌ی سیاسی و اقتدار بغداد هستند.»

خزعلی افزود: «من معتقدم مشکل اصلی در رهبری سیاسی کُرد نه در بغداد، بلکه در باور و انگیزه‌ی رهبران کرد است؛ آنان واقعاً به نظام فدرالی باور ندارند و خود را مردمی متفاوت می‌دانند که زبان، تاریخ، پوشش و فرهنگ خاص خود را دارند و از این منظر، خود را شایسته‌ی تشکیل کشوری مستقل می‌دانند. بنابراین در عمل، با عراق به شکل یک سیستم کنفدرالی برخورد می‌کنند نه فدرالی.»

به گفته‌ی او: «کنفدرالیسم در اصل اتحاد دو کشور مستقل است و رهبران کرد از حقوق فدرالی بهره می‌برند، اما به تعهدات آن پایبند نیستند، و این همان ریشه‌ی بحران است.»

خزعلی در ادامه اظهار داشت: «در ماه‌های اخیر از دو چهره‌ی برجسته‌ی اقلیم کردستان، یعنی نچیروان بارزانی و قباد طالبانی، سخنانی شنیدیم که بغداد را عمق راهبردی اربیل دانستند و ما با نگاه مثبت از این موضع استقبال کردیم. با این حال، متأسفانه چنین رویکردی را از سوی مسعود بارزانی یا مسرور بارزانی نشنیده‌ایم و تردید دارم که آنان نیز چنین دیدگاهی داشته باشند.»

او تأکید کرد: «بخش بزرگی از مردم کرد، مردمی آزاداندیش هستند و باور دارند که منافعشان در آن است که بغداد را عمق استراتژیک خود بدانند و جزئی از عراق باقی بمانند.»

وی در پایان با اشاره به نقش بافل طالبانی گفت: «بافل طالبانی نقش کلیدی در حل بحران اخیر حقوق و نفت داشت. من شخصاً در این روند با او همکاری کردم تا روزنه‌ای از امید برای مردم کرد باقی بماند. هرچند شرایط دشوار است، اما هنوز امید وجود دارد.»