به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ در جریان کارزار انتخاباتی حزب خود در کرکوک برای انتخابات مجلس نمایندگان عراق گفت: «برخی می‌گویند کرکوک را آزاد می‌کنیم، اما حقیقت این است که کرکوک پیش‌تر آزاد شده است. ما کرکوک را با دموکراسی و وحدت نجات دادیم، نه با شعارهای پوچ و وعده‌های دروغین.»

رئیس اتحادیه میهنی کردستان در بخشی دیگر از سخنان خود افزود: «حزبی هست که در کرکوک تنها دو کرسی دارد. از مردم کرکوک می‌پرسم از زمان "آزادسازی عراق" تاکنون، آن حزب چه کاری برای کرکوک انجام داده است؟ جز آنکه جیب خود را پر کرده و مردم کرکوک را فراموش کرده‌اند؟ حتی در شأن خود نمی بینند که به کرکوک بیایند، چه برای نامزدی و چه برای دیدار با مردم خود ترسیدند به کرکوک بیایند.»

بافل طالبانی همچنین تأکید کرد: «آن‌ها می‌خواهند اقلیم را ویران کنند، اما ما از اقلیم دفاع می‌کنیم. چه کسی می‌خواهد حزب دمکرات را تخریب کند؟ ما با شما چه کار داریم؟ این صحبتها برای سه سال پیش است نه سال ۲۰۲۵.»

بر اساس تقویم انتخاباتی، انتخابات مجلس نمایندگان عراق در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد و کارزارهای انتخاباتی از ۳ اکتبر آغاز شده‌اند.

اتحادیه میهنی کردستان با شماره انتخاباتی ۲۲۲ در استان‌های سلیمانیه، دهوک، اربیل، کرکوک و دیاله شرکت می‌کند و هم‌زمان در قالب سه ائتلاف انتخاباتی در استان‌های نینوا، صلاح‌الدین و بغداد، بیش از ۱۵۰ نامزد دارد.