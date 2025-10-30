سفیر روسیه در عراق با بافل طالبانی دیدار کرد

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در دباشان از ایل‌بروس کوتراشیف، سفیر روسیه در عراق، استقبال کرد.

در این دیدار، اوضاع عمومی اقلیم کردستان و عراق مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و دو طرف بر تداوم گفت‌وگوهای سازنده میان طرف‌ها برای مقابله با چالش‌ها و حفظ ثبات منطقه تأکید کردند.

در پیوند با انتخابات پیش‌رو نیز، بر برگزاری انتخاباتی پاک و شفاف تأکید شد که بتواند ضامن حقوق همه اقشار جامعه باشد و به احیای بیشتر اعتماد عمومی بینجامد.

همچنین در این نشست، درباره تحولات سوریه و وضعیت کردستان سوریه تبادل نظر صورت گرفت و بافل طالبانی بر لزوم پاسداری از حقوق همه ملت‌ها و گروه‌ها، به‌ویژه کردها به‌عنوان یکی از ملت‌های اصلی منطقه تأکید کرد.

وی افزود که باید به ویژگی‌ها و وضعیت خاص کردستان سوریه احترام گذاشته شود و حقوق مردم کرد در چارچوب قانون اساسی جدید تضمین گردد.