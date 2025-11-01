هفت حزب ترکمان به حمایت از حزب دمکرات کردستان پیوستند

به گزارش کردپرس، هفت حزب سیاسی ترکمان روز شنبه، اول نوامبر ۲۰۲۵، در اربیل با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از لیست ۲۷۵ حزب دمکرات کردستان در انتخبات مجلس عراق اعلام حمایت کردند و دلیل این تصمیم را «پشتیبانی مداوم مسعود بارزانی از حقوق و مطالبات ترکمان‌ها» عنوان کردند.

در این بیانیه آمده است که احزاب زیر بر سر حمایت از حزب دمکرات کردستان به توافق رسیده‌اند: حزب پیشرفت ترکمان، حزب دمکرات ترکمان، جنبش دمکراتیک ترکمان، حزب نجات ملی ترکمان، انجمن روشنفکران ترکمان، انجمن لیبرال ترکمان و حزب آینده‌ی ترکمان‌های کرکوک.

بلند عوزیری، رئیس حزب نجات ملی ترکمان، در گفت‌وگو با شبکه‌ی «رووداو» اعلام کرد که سران هفت حزب ترکمان پس از نشستی مشترک در اربیل، تصمیم گرفتند بیانیه‌ای واحد در حمایت از لیست ۲۷۵ حزب دمکرات کردستان منتشر کنند.

او گفت: «در دیدار با سران احزاب ترکمان به این نتیجه رسیدیم که موضعی ملی اتخاذ کنیم. رئیس بارزانی همواره از حقوق ترکمان‌ها حمایت کرده و صدای ما را به گوش دیگران رسانده است. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در انتخابات پیش‌رو از لیست حزب دمکرات کردستان حمایت کنیم.»

به گفته‌ی بلند عوزیری، «آخرین دیدار ما با مسعود بارزانی در اربیل تأثیر بسزایی بر افزایش حمایت ترکمان‌ها از لیست ۲۷۵ داشت.»

رهبران این احزاب همچنین اعلام کردند که تصمیم دارند موضع خود را تنها از طریق بیانیه‌ی مشترک رسانه‌ای اعلام کنند و تمایلی به برگزاری نشست خبری ندارند.

پیش از این نیز، در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵، مونا قهوه‌چی، معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان، در مراسمی رسمی حمایت خود از لیست ۲۷۵ حزب دمکرات کردستان را اعلام کرده بود.

او پیشتر گفته بود: «در گذشته، اکنون و همیشه در انتخابات‌ها از لیست حزب دمکرات کردستان حمایت کرده‌ایم، زیرا مسعود بارزانی همواره مدافع حقوق ما بوده و به ترکمان‌ها اعتماد دارد.»