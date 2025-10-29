به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیال‌دمکرات کردستان، در سخنرانی خود در جریان کارزار انتخاباتی حزبش گفت: «عراق کشوری است که همیشه درگیر جنگ و کشتار بوده است. کسانی که به امام حسین رحم نکردند، امامی که مادرش دختر پیامبر (ص) و پدرش حضرت علی بود، در کوفه و کربلا بدن او را تکه‌تکه کردند و هر پاره‌ای را به سویی فرستادند، ما دیگر چه انتظاری می‌توانیم از چنین مردمی داشته باشیم؟»

او در ادامه افزود: «کردها از بغداد رانده شده‌اند و حتی نمی‌توانند یک کرسی در آنجا به دست آورند. بیش از ۵۰۰ هزار کرد در استان دیاله زندگی می‌کنند، اما در خانقین دشوار است حتی یک کرسی کسب کنیم، و این به دلیل سیاست‌های دولت عراق است که باعث می‌شود آرای کردها نادیده گرفته شود.»

محمد حاجی محمود تأکید کرد: «در انتخابات آینده باید بر این موضوع پافشاری کنیم که عراق به عنوان یک حوزه انتخاباتی واحد محسوب شود؛ در آن صورت کردها می‌توانند بیش از ۹۰ کرسی پارلمانی به دست آورند. اکنون برای کسب یک کرسی در اقلیم کردستان نیاز به ۳۰ تا ۴۰ هزار رأی است، اما در مناطق جنوبی عراق تنها با ۲۵۰۰ رأی می‌توان به مجلس راه یافت. باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.»

دبیرکل حزب سوسیال‌دمکرات همچنین ابراز امیدواری کرد که پارلمان کردستان پس از حدود یک سال تعطیلی، نشست‌های خود را از سر بگیرد و اختلافات حزبی بر سر وزارت‌خانه‌ها و پست‌های حکومتی پایان یابد و منافع ملی بر منافع حزبی ترجیح داده شود.

او در بخشی از سخنانش درباره سیاست‌های آمریکا در قبال کردها گفت: «آمریکا دوستی وفادار نیست، هر جا که منافعش باشد همان‌جاست. ملت ما بارها از پشت با خنجر خیانت آمریکا زخمی شده است. دختران و پسران کرد سوریه قهرمانانه در برابر داعش جنگیدند، اما همین آمریکا در نیویورک از احمد شرع استقبال کرد؛ کسی که پیش‌تر ۱۰ میلیون دلار برای سرش جایزه تعیین کرده بودند تا محل اختفایش فاش و کشته شود. امروز همان آمریکا به کردها هشدار می‌دهد که باید زیر فرمان دمشق بروند.»

محمد حاجی محمود درباره ترکیه نیز گفت: «ترکیه می‌خواهد از زندانی کردن عبدالله اوجالان بهره‌برداری سیاسی کند، بر او فشار وارد می‌کند و احکام ناعادلانه صادر می‌کند تا کردها را وادار به تسلیم کند. اما ما باور داریم کردها نه‌تنها تسلیم نمی‌شوند بلکه با جانشان مقاومت می‌کنند. در سوریه نیز آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند کردها را مجبور به تسلیم کنند، اما کردها در برابرشان خواهند ایستاد. هر نیرویی که سلاحش را زمین بگذارد در نهایت باید تابوت خودش را آماده کند.»