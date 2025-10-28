به گزارش کردپرس، خورشید هرکی، از شخصیتهای شناختهشدهی عشیرهی هرکی، در گفتوگویی با شبکهی روداو دربارهی گمانهزنیها پیرامون کنارهگیریاش از حزب دمکرات کردستان و احتمال بیطرفی سیاسیاش گفت: «به دلیل آنکه مشکلم حل نشده بود، ناچار شدم آن مطلب را پست کنم. گفته بودم دیگر فعالیت حزبی نمیکنم و مستقل هستم، اما از دیروز مسئولان دولتی برای حل کامل مسئلهام وارد عمل شدند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: «مشکلم همان موضوعی بود که به خاطرش آنپست را گذاشتم، اما اکنون دیگر بیطرف نیستم؛ من فرزند جناب بارزانیام، پیشمرگهی او هستم و فرزند حزبم. من میمانم و فدایی بارزانیام.»
این اظهارات خورشید هرکی در حالی است که پیشتر رئیس عشیرهی هرکی با انتشار پیامی در صفحهی شخصی خود در فیس بوک اعلام کرده بود که از حزب دمکرات کردستان کنارهگیری کرده و دیگر وابستگی حزبی ندارد.
نظر شما