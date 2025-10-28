ادهم بارزانی مردم را به حمایت از نامزدهای اتحادیه میهنی فراخواند

به گزارش کردپرس، ادهم بارزانی در گردهمایی مردمی در شهر پنجوین، در چارچوب کارزار انتخاباتی فهرست ۲۲۲ اتحادیه میهنی کردستان شرکت کرد و از شهروندان خواست در انتخابات پارلمانی عراق به نامزدهای این حزب رأی دهند.

او تأکید کرد: «در این مرزها تنها اندکی آزادی باقی مانده است، اگر همین مقدار هم از بین برود، جای آن را دیکتاتوری خواهد گرفت.»

ادهم بارزانی تصریح کرد که تعادل سیاسی موجود در اقلیم کردستان باید حفظ شود و هشدار داد: «اگر این توازن سیاسی از بین برود، اقلیم کردستان نیز از میان خواهد رفت.»

ادهم بارزانی در سال ۲۰۲۰ از عضویت در رهبری حزب دمکرات کردستان کناره‌گیری کرد. در تابستان ۲۰۲۴، اداره امنیت اربیل و دادگاه تحقیق امنیت اقلیم، به اتهام «اقدام علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان» حکم بازداشت او را صادر کردند.

