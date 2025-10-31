به گزارش کردپرس، محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، گفت: اتحادیه میهنی برای تشکیل کابینهی جدید هیچ گامی برنداشته و همین موضوع علت اصلی تشکیلنشدن دولت جدید اقلیم کردستان بوده است.
او در گفتوگو با شبکهی «روداو» افزود: اگر حزب دمکرات با اتحادیه میهنی به نتیجه نرسد، گزینههای دیگری برای تشکیل دولت در اختیار دارد.
محمود محمد تأکید کرد: مرحلهی پس از انتخابات با گفتوگوهای پیش از آن تفاوت خواهد داشت و گزینههای حزب دمکرات پس از انتخابات بیشتر و متنوعتر خواهند شد.
وی در ادامه گفت: نباید اجازه داد اقلیم بدون دولت و پارلمان بماند، زیرا در این وضعیت، مخالفان فدرالیسم، مخالفان اقلیم کردستان و کسانی که در پی کوچککردن محدودهی اقلیم هستند، بیشترین بهره را خواهند برد.
نظر شما