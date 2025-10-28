مسعود بارزانی: هنوز برخی در عراق زیر تأثیر فرهنگی هستند که کردها را انفال کرد

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان در سخنرانی خود در پنجمین کنفرانس علمی بین‌المللی درباره نسل‌کشی کردها، تأکید کرد که: «باید وضعیتی در عراق ایجاد شود که قانون اساسی ـ آن‌گونه که نوشته شده ـ داور میان اقلیم کردستان و بغداد باشد، و همچنین میان هر شهروند و دولت. اگر قانون داور باشد، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت، اما اگر تصمیم‌ها بر اساس سلیقه‌های شخصی گرفته شوند، مشکلات ادامه خواهند یافت و حتی بزرگ‌تر می‌شوند.»

او افزود: «امیدوارم انتخابات پیشِ رو، شرایطی سالم‌تر و سازنده‌تر را برای عراق و نیز روابط میان اربیل و بغداد رقم بزند.»

بارزانی: هنوز برخی زیر تأثیر فرهنگی هستند که کردها را انفال کرد

بارزانی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «متأسفانه هنوز برخی افراد در عراق تحت تأثیر همان فرهنگی هستند که کردها را انفال کرد. این فرهنگ نباید در عراق باقی بماند.»



مسعود بارزانی: جهان ارزش ملت کرد را نمی‌داند

رئیس حزب دمکرات کردستان در سخنانی درباره جنایت‌های انفال و نسل‌کشی کردها گفت: «در قرن گذشته، نسل‌کشی ملت کرد به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده آغاز شد. از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰، کردهای فیلی مورد نسل‌کشی قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات موجود، هزاران خانواده فیلی که قرن‌ها در عراق زندگی کرده بودند، از کشور اخراج شدند و در کنار غارت اموال و دارایی‌هایشان، دوازده هزار جوان کرد فیلی بین ۱۸ تا ۳۰ سال ناپدید شدند.»

او افزود: «بسیاری از جوانان فیلی و بارزانی به مناطق عکاشات و قائم منتقل و در آنجا هدف آزمایش‌های شیمیایی قرار گرفتند.»

بارزانی: انفال، حلبچه و نسل‌کشی ایزدی‌ها نشانه عمق ظلم علیه کردهاست

بارزانی با اشاره به مراحل مختلف عملیات انفال، بمباران شیمیایی حلبچه و نسل‌کشی کردهای ایزدی گفت: «تمام این جنایت‌ها نشانه آن است که چه ظلم و ستمی بر ملت کرد رفته و چه قربانی‌هایی داده شده تا امروز به این نقطه برسیم.»

او افزود: «این جنایت‌ها هرگز فراموش نمی‌شوند، اما باید به بزرگی این ملت نگاه کرد؛ همان ملتی که در قیام سال ۱۹۹۱، دو سپاه ارتش عراق را شکست داد، بدون آنکه حتی یک سرباز عراقی کشته شود، همان سربازانی که ۴۵۰۰ روستای ما را ویران کردند و ما را انفال نمودند.»

بارزانی: ملت کرد با اراده خود ایستاد، هیچ دیکتاتوری در برابرش دوام نیاورد

مسعود بارزانی ضمن گرامیداشت یاد شهدا و قربانیان انفال گفت: «درست است که عزیزانمان را از دست دادیم، اما آنان با سربلندی به مقام شهادت رسیدند. در مقابل، عاملان آن جنایت‌ها با خواری و ننگ از دنیا رفتند.»

او افزود: «ملت کرد با اراده و استقامت خود نشان داد که هیچ دیکتاتوری در برابر او دوام نمی‌آورد. هرگاه ملتی بر پای خود بایستد، هیچ قدرتی نمی‌تواند او را شکست دهد.»

بارزانی: باید از تکرار جنایت‌های گذشته جلوگیری شود

بارزانی تأکید کرد: «مهم‌ترین مسئله آن است که چنین جنایت‌هایی هرگز تکرار نشوند، نه در کردستان و نه در هیچ جای دیگر. چگونه ممکن است مردمی بی‌گناه این‌چنین قربانی شوند؟»

او خانواده‌های قربانیان انفال را «نماد مقاومت و شرافت ملت کرد» توصیف کرد و گفت: «شما تنها نیستید، شما عزیز همه کردها و کردستان هستید، وجدان هر انسان آزاده‌ای در جهان با شماست.»

بارزانی: وظیفه دولت اقلیم، ادامه حمایت از خانواده‌های قربانیان است

او خواستار حمایت مادی و معنوی بیشتر از خانواده‌های قربانیان انفال شد و تأکید کرد: «این خون‌ها جایگزینی ندارند. دولت اقلیم کردستان باید همواره از حقوق آنان دفاع کند.»

بارزانی در پایان گفت:«پارلمان عراق هنوز تصمیمی رسمی برای به‌رسمیت‌شناختن جنایت‌های ارتکابی علیه کردها به‌عنوان نسل‌کشی نگرفته است. من از پارلمان‌های کشورهای دیگر نیز می‌خواهم این جنایت‌ها را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت بشناسند و دولت عراق هم باید در این مسیر همکاری کند.»