هوشیار زیباری: برهم صالح شایسته پست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است

به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد: دکتر برهم احمد صالح، رئیس‌جمهور پیشین عراق، نامزد عراق و اقلیم کردستان برای پست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است و ما به طور کامل از او حمایت می‌کنیم.

زیباری در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت:

«او دارای تمام ویژگی‌ها و تجربه لازم برای نمایندگی در این نهاد مهم انسانی است. از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل درخواست می‌کنیم که در این هفته از نامزدی او حمایت کنند.»

برهم صالح، رئیس‌جمهور پیشین عراق، یکی از نامزدهای جدی برای تصدی این سمت است؛ سمتی که پس از دبیرکلی سازمان ملل، دومین جایگاه مهم در این نهاد محسوب می‌شود.

بیش از ۷۰ سال است که هیچ شخصیتی از خاورمیانه این مقام را به‌دست نیاورده و معمولاً این پست در اختیار چهره‌هایی از کشورهای اروپایی بوده است.