به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان، در شهر دهوک با جمعی از مادران و خانوادههای شهدا، پیشمرگهها و زنان مبارز استان دهوک دیدار و سخنرانی کرد.
بر اساس بیانیه رسمی مقر بارزانی، او در آغاز سخنان خود، با گرامیداشت یاد شهدا و ادای احترام به خانوادههای آنان گفت: «جز در برابر خداوند، در برابر هیچکس سر فرود نمیآوریم؛ تنها در برابر مادران شهدا و خانوادههای آنان سر تعظیم داریم.»
او در ادامه اظهار داشت: «نقش زنان در تمام جنبشها، از انقلاب ایلول تا امروز، نقشی فعال و سازنده بوده است. زنان کرد در کنار مردان، هم پدر بودهاند، هم مادر، هم معلم و هم کشاورز.»
بارزانی از زنان خواست با ایمان و پشتکار به مبارزهی خود ادامه دهند و تأکید کرد: «اطمینان داشته باشید که در همه حال از شما حمایت میکنم.»
رئیس حزب دمکرات کردستان در بخش دیگری از سخنانش به تحولات تاریخی دوران شیخ عبدالاسلام بارزانی اشاره کرد و گفت: «اگرچه در قرن بیستویکم زندگی میکنیم، اما هنوز حقوق زنان آنگونه که باید، تحقق نیافته است. با این حال، زنان باید با امید و اراده به تلاش ادامه دهند و بدانند که من در کنار آنها هستم.»
او خطاب به زنان حاضر گفت: «وظیفهی بزرگی بر دوش شماست؛ هر مادری باید فرزندش را آگاه کند که چه نقشههای خطرناکی علیه ملت ما وجود دارد. اگر جوانان ما ایمان به خود را از دست بدهند، هیچ امیدی برای آینده نخواهد ماند.»
بارزانی در ادامه به مسئلهی حقوق کارمندان اقلیم کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: «حقوق مردم کردستان به مسئلهای سیاسی تبدیل شده است و مانند یک کارت مورد استفاده قرار میگیرد تا اقلیم کردستان نابود شود. این رفتار، از دیدگاه من، کمتر از جنایات انفال و بمباران شیمیایی نیست؛ چرا که مردم سادهدلی از درون خودمان راه را برای بغداد هموار کردند.»
او همچنین بر ضرورت پرورش نسلی آگاه و با اعتمادبهنفس تأکید کرد و گفت: «نباید خود را کمتر از هیچ جامعهای بدانیم؛ باید فرزندانمان را طوری تربیت کنیم که در سطحی آگاه و شایسته باشند.»
در پایان، بارزانی افزود: «در زمانی که ملت کرد دچار ناامیدی شده بود، تأسیس حزب دمکرات کردستان امید را دوباره زنده کرد. این حزب مسئولیتهای بزرگی بر دوش دارد و هرگز از مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر مشکلات شانه خالی نکرده است.»
نظر شما