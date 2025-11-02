به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان، اعلام کرد که دولت عراق با همان ذهنیت رژیم پیشین با کردها رفتار می‌کند و محمد شیاع سودانی بدترین نخست‌وزیر عراق پس از صدام حسین بوده است.

محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان، روز شنبه در گردهمایی تبلیغاتی حزبش در دهوک گفت: «از سال ۲۰۱۴ تاکنون، دولت عراق حقوق و بودجه مردم کردستان را قطع کرده و همچنان با همان طرز فکر رژیم سابق با ما برخورد می‌کند.»

او افزود: «در وضعیت کنونی، سیستم کنفدرالی بهترین راه‌حل برای همزیستی در عراق است، اما در شرایط فعلی نه کردها، نه شیعیان و نه اهل سنت در آسایش نیستند و همواره در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند.»

رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان در ادامه تصریح کرد: «نخست‌وزیر کنونی عراق، محمد شیاع سودانی، بدترین نخست‌وزیری است که از زمان سقوط صدام حسین تاکنون بر سر کار آمده است.»

او همچنین گفت: «۲۰ سال است که نمایندگان کرد در پارلمان عراق حضور دارند، اما چه کاری برای مردم کرد انجام داده‌اند؟ سه ماه است که حقوق مردم کردستان پرداخت نشده، ولی هیچ‌یک از نمایندگان کرد در پارلمان حتی یک روز از صحن خارج نشده‌اند تا بپرسند چرا حقوق مردم‌شان قطع شده است.»

محمد حاجی محمود در پایان تأکید کرد: «اگر رسانه‌های بین‌المللی را ببینید، نمی‌دانند که در بغداد اصلاً نماینده‌ای کرد وجود دارد، چون نه لباس کردی بر تن دارند و نه به زبان کردی سخن می‌گویند.»