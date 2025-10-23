به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نامه‌ای از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دریافت کرده است.

در این بیانیه آمده است که ترامپ در نامه خود از حمایت نچیروان بارزانی از تلاش‌ها در مسیر صلح قدردانی کرده و بر اهمیت جلوگیری از بروز اختلاف و تنش در خاورمیانه تأکید نموده است.

ترامپ در این نامه یادآور شده است که کشورهای جهان می‌توانند بر اختلافات دیرینه خود فائق آیند و برای دستیابی به آینده‌ای مبتنی بر صلح، موفقیت و توسعه مشترک گام بردارند.

به گفته ریاست اقلیم کردستان، رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از نامه‌اش، تعهد خود و دولتش را برای استقرار صلح پایدار، جلوگیری از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه و پایان‌دادن به جنگ و خشونت در منطقه و جهان مورد تأکید قرار داده است.

در پایان نامه، دونالد ترامپ ضمن ابراز احترام و درود به نچیروان بارزانی، برای او و خانواده‌اش آرزوی موفقیت و کامیابی کرده است.