به گزارش کردپرس، باسم عوادی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد که دولت از روند برگزاری انتخابات حمایت میکند و تمامی مقدمات لازم برای برگزاری آن در زمان مقرر فراهم شده است.
او گفت: «دولت با اطمینان کامل، زمان برگزاری انتخابات را در ماه آوریل گذشته تعیین کرده و انتخابات در موعد خود برگزار خواهد شد. دولت نیز از تمام مراحل این روند دمکراتیک پشتیبانی کرده است.»
عوادی افزود: «نخستوزیر عراق بارها تأکید کرده است که انتخابات و تجربهی دمکراتیک از مهمترین ویژگیهای کشور ما هستند و حفظ این تجربه، ضرورتی قانونی و ملی به شمار میرود. دولت به همکاری نزدیک با کمیسیون عالی انتخابات و نهادهای امنیتی برای برگزاری موفق انتخابات در روز ۱۱ ماه آینده ادامه خواهد داد.»
این سخنان در حالی بیان میشود که طی روزهای اخیر برخی گزارشها در عراق از احتمال تعویق انتخابات به دلایل داخلی و خارجی خبر داده بودند، اما دولت عراق تأکید کرده است که انتخابات در زمان تعیینشده برگزار خواهد شد.
