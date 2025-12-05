۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴

با عرضه‌کنندگان قرص برنج در ایلام بدون اغماض برخورد می‌شود

سرویس ایلام - دادستان مرکز استان ایلام با اشاره به خودکشی به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی استان، گفت: استان ایلام متأسفانه در حوزه خودکشی رتبه بالایی دارد و بخش قابل توجهی از این موارد با قرص برنج رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، عبدالوهاب بخشنده افزود: برخلاف تصور عموم، این قرص به‌راحتی در دسترس مردم نیست زیرا فروش آن ممنوع شده و تنها افراد خاص و دارای مجوز برای مصارف کشاورزی اجازه خرید دارند. در صورت کشف هرگونه عرضه یا فروش غیرمجاز، پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم و برخورد جدی انجام می‌شود.

وی با اشاره به برخی تحریکات در فضای مجازی، اظهار داشت: متأسفانه افرادی در شبکه‌های اجتماعی، نوجوانان و افراد آسیب‌پذیر را به خودکشی ترغیب می‌کنند. این رفتار طبق قانون جرم‌انگاری شده و مجازات حبس و جزای نقدی دارد. پلیس فتا نیز با همکاری دادستانی این فضا را تا حد امکان کنترل می‌کند.

بخشنده کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی را یکی از دلایل آسیب‌پذیری نسل جوان دانست و افزود: وقتی جوان امکانات ورزشی و تفریحی کافی داشته باشد، ذهنش به سمت خودکشی نمی‌رود. بیکاری و تورم نیز تأثیر مستقیم بر افزایش آسیب‌های اجتماعی دارند.

دادستان مرکز استان ایلام درباره نقش دادستانی در رفع موانع تولید، تصریح کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی تشریفاتی نیست. ما به هیچ وجه کار بی‌ثمر انجام نمی‌دهیم. اگر یک واحد تولیدی احیاپذیر باشد و صرفه اقتصادی داشته باشد، دادستانی با تمام توان پای کار می‌ایستد و پشتوانه حقوقی آن خواهد بود. اما اگر یک واحد حتی در صورت احیا، بازار و توجیه اقتصادی نداشته باشد، ورود نمی‌کنیم.

بخشنده تأکید کرد: در این جلسات بانک‌ها را دعوت می‌کنیم و موظف‌اند صریح بگویند که می‌توانند یا نمی‌توانند همکاری کنند. خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد مصوبات تاکنون اجرایی شده است.

