به گزارش کردپرس، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق از سهم حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که عراق با بحرانی بزرگ روبه‌رو شده و آن بحران، غلبه فرهنگ تمرکزگرایی است؛ فرهنگی که مانعی جدی در برابر روند دمکراسی در کشور به‌وجود آورده است.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در مراسمی حزبی در اربیل گفت: «عراق با چالشی بزرگ مواجه شده است و آن چالش، غلبه فرهنگ تمرکزگرایی است. این فرهنگ که حاصل ساختارهای قبیله‌ای، خانوادگی و جغرافیایی است، باعث بروز مشکلاتی در فرآیند دمکراسی و نیز در روابط میان دولت فدرال، اقلیم کردستان و استان‌ها شده است.»

او افزود: «دمکراسی در اصل به معنای مشارکت و همیاری است؛ زمانی که از مشارکت سخن می‌گوییم، یعنی در اندیشه، در برنامه‌ریزی و در اجرا شریک باشیم.»

وزیر خارجه عراق همچنین تأکید کرد: «اگرچه فرهنگ همکاری و همزیستی در جامعه ما وجود دارد، اما برای حفاظت از آن باید چارچوبی قانونی ایجاد شود. ما به قانونی نیاز داریم که از فرهنگ دمکراسی و گفت‌وگو پاسداری کند و آن را به یک واقعیت عملی تبدیل سازد.»