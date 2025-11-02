۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱

وزیر خارجه عراق:

فرهنگ تمرکزگرایی برای دمکراسی در عراق مشکل‌ساز شده است

فرهنگ تمرکزگرایی برای دمکراسی در عراق مشکل‌ساز شده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- فواد حسین، وزیر خارجه عراق با اشاره به چالش‌های سیاسی و فرهنگی کشور گفت که ریشه بسیاری از مشکلات عراق در غلبه فرهنگ تمرکزگرایی است که مانع تحقق دمکراسی واقعی شده است.

به گزارش کردپرس، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق از سهم حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که عراق با بحرانی بزرگ روبه‌رو شده و آن بحران، غلبه فرهنگ تمرکزگرایی است؛ فرهنگی که مانعی جدی در برابر روند دمکراسی در کشور به‌وجود آورده است.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در مراسمی حزبی در اربیل گفت: «عراق با چالشی بزرگ مواجه شده است و آن چالش، غلبه فرهنگ تمرکزگرایی است. این فرهنگ که حاصل ساختارهای قبیله‌ای، خانوادگی و جغرافیایی است، باعث بروز مشکلاتی در فرآیند دمکراسی و نیز در روابط میان دولت فدرال، اقلیم کردستان و استان‌ها شده است.»

او افزود: «دمکراسی در اصل به معنای مشارکت و همیاری است؛ زمانی که از مشارکت سخن می‌گوییم، یعنی در اندیشه، در برنامه‌ریزی و در اجرا شریک باشیم.»

وزیر خارجه عراق همچنین تأکید کرد: «اگرچه فرهنگ همکاری و همزیستی در جامعه ما وجود دارد، اما برای حفاظت از آن باید چارچوبی قانونی ایجاد شود. ما به قانونی نیاز داریم که از فرهنگ دمکراسی و گفت‌وگو پاسداری کند و آن را به یک واقعیت عملی تبدیل سازد.»

کد خبر 2790272

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha