تاکید مسرور بارزانی و رئیس سازمان اطلاعات عراق بر هماهنگی اربیل و بغداد

به گزارش کردپرس، روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان از حمید الشطری، رئیس سازمان اطلاعات ملی فدرال استقبال کرد.
در این دیدار، اوضاع عمومی و امنیتی عراق بررسی شد و بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین اقلیم کردستان و دولت فدرال در راستای حفظ امنیت و ثبات تاکید شد.
در بخش دیگر این دیدار، درباره آخرین زمینهسازیها برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق تبادل نظر شد و دو طرف ابراز امیداواری کردند که موجب بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و خدمات عمومی در عراق و حل ریشهای مسائل بین اقلیم کردستان و دولت فدرال بر مبنای قانون اساسی و توافقات شود.
نظر شما