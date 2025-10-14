رئیس سابق سازمان اطلاعات آمریکا با مسعود بارزانی دیدار کرد

به گزارش کردپرس، روز دوشنبه ۱۳ اکتبر، در پیرمام، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان از دیوید پترایوس، رئیس سابق سازمان اطلاعات آمریکا – سی‌آی‌ای، استقبال کرد.

در این دیدار دیوید پترایوس، خوشحالی خود را از دیدار مجدد با مسعود بارزانی ابراز داشت و گفت که بار آخر در سال ۲۰۱۶ بارزانی را در جبهه جنگ در سحیلا دیدار کرده است.

او همچنین از نقش قابل توجه بارزانی و اقلیم کردستان در حفاظت از ثبات و امنیت اقلیم و عراق و منطقه، در راستای تحقق آرامش و دموکراسی و همزیستی قدردانی کرد که با گروه‌های افراطی و سازمان‌های تروریستی که پس از سال ۲۰۰۳ در عراق ظهور کردند و برای تمام منطقه و جهان تهدید واقعی بودند، رویارو شدند.

بارزانی نیز به دیوید پترایوس خیرمقدم گفت و از نیروهای ائتلاف و آمریکا که نقش چشمگیری در آزادسازی عراق از دیکتاتوری داشتند و پس از آن نیز از نیروی پیشمرگ و نیروهای نظامی عراق در رویارویی با تروریسم و حفاظت از ثبات عراق و اقلیم کردستان، حمایت کردند، قدردانی کرد.

در خصوص روند سیاسی در عراق نیز بارزانی بر اجرای بندهای قانون اساسی همیشگی عراق تاکید کرد که تنها راه‌حل نهایی برای رهایی عراق از بحران‌های سیاسی فعلی است و ابراز امیدواری کرد که جریان‌های سیاسی با هم به دنبال حل مشکلات باشند و از انتقام‌جویی و نفرت‌افکنی علیه یکدیگر دست بردارند.

مسعودبارزانی، از پیش‌نویس قانون نفت و گاز عراق تدوین شده در سال ۲۰۰۷، به عنوان نمونه‌ای یاد کرد که اگر آن زمان تصویب و اجرایی می‌شد، اکنون هیچ مشکل قانونی در خصوص نفت و گاز در میان نبود. همچنین توافق اخیر بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق در خصوص نفت و گاز را مثبت تلقی و ابراز امیدواری کرد که به عنوان مبنایی برای حل همه مشکلات قرار گیرد.

در این دیدار اوضاع سیاسی و تحولات منطقه به طور کلی و اوضاع سوریه و گام‌های روند صلح در ترکیه نیز مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفتند.