به گزارش کردپرس، در حالی که انتخابات پارلمانی عراق نزدیک میشود، آوارگان شنگال در کمپهای دهوک و زاخو نگرانیی عمیق خود را نسبت به از دست دادن حق رأی و احتمال دستکاری در نتایج این فرآیند ابراز میدارند.
به نوشته کردستان۲۴، بسیاری از آوارگان، که شمارشان به دهها هزار نفر میرسد، این انتخابات را برای آیندهی خود سرنوشتساز و مهم میدانند و خواهان انتخاب نمایندهی واقعی خود هستند.
جزئیات آماری آوارگان
بر اساس آمارهای رسمی، ۳۱,۰۰۰ آوارهی شنگال در ۱۴ کمپ زندگی میکنند. از این تعداد، ۲۶,۰۰۰ نفر حق رأیدهی دارند. ۷۵ درصد از این آوارگان در استان دهوک و ۲۵ درصد دیگر در محدودهی ادارهی مستقل زاخو ساکن هستند. برای رأیدهی این آوارگان، ۲۲ مرکز و ۹۸ ایستگاه آماده شده است.
واکنشها و درخواستها
شیخ حسین، یکی از آوارگان، بیان داشت که اعتراضات زیادی نسبت به اقدامات وزارت مهاجرت و آوارگان عراق، به ویژه در مورد لیستهای انتخاباتی، وجود دارد. وی اشاره کرد که بارها نامهای اعضای یک خانواده در مکانهای متفاوت ثبت شدهاند، یا برخی نامها تکراری بوده و برخی دیگر به کلی نادیده گرفته شدهاند.
ویان دخیل، نامزد لیست حزبدمکرات کردستان در شنگال، نگرانی خود را ابراز کرد و گفت که دولت عراق و وزارت مهاجرت تلاش میکنند صدای مردم شنگال را خاموش کرده و نگذارند حق خود را به دست آورند. او تأکید کرد که "این تلاشها قابل قبول نیستند" و خواستار آن شد که تمام آوارگانی که در کمپها زندگی میکنند، به ویژه آنهایی که نامشان در شنگال ثبت نشده است، بتوانند رأی دهند. وی همچنین درخواست کرد که نمایندگان واقعی شنگال به پارلمان راه یابند تا از حقوق آنها دفاع کرده و اجازه ندهند دشمنان آنها را هدف قرار دهند.
همزمان، هوگر جاسم، معاون دفتر دهوک کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرد که دادهها به بغداد ارسال شده و گفتوگوها با وزارت مهاجرت و آوارگان برای حل مشکل تکرار و نقص نامها به طور مداوم ادامه دارد.
آوارگان شنگال، که سالهای زیادی است در وضعیت دشوار در کمپها زندگی میکنند و منتظر این انتخابات بودهاند، از این که حق رأیدهی آنها توسط احزاب سیاسی با اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، دلگیر هستند.
